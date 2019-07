Pas op voor de ‘duwtruc’ bij het pinapparaat: ‘Dit zijn schandalige berovingen’

Vrijdag raakte een 79-jarige man in Wierden op deze manier 800 euro kwijt. De duw wekte kennelijk zo weinig argwaan dat hij vervolgens nog gewoon pinde en er thuis pas achterkwam dat er veel geld van zijn rekening was gehaald. Politiewoordvoerder Simen Klok spreekt van een ‘schandalige beroving’. De duwtruc werd enkele dagen eerder ook al in Ruurlo toegepast op een vrouw van 69. Daar werkten twee mannen samen. Of in Wierden ook sprake was van twee daders is niet bekend.