Pasen is eten brengen bij de kerk in Neede. ‚Ik doe extra boodschappen voor de Voedselbank’

Column Nutzakelij­ke trips houden je gezond

3 april Waar je vroeger over het weer begon, om het ijs te breken... daar stip je nu corona aan. Iedereen is het met je eens: het is allemaal rot. En hup, zij het op 1,5 meter, je bent met de ander in gesprek. Merkt zelfs dat menselijk contact extra op prijs wordt gesteld. Dat is een veelgehoord aspect van deze rare tijd. En tegelijk een opstekertje om zo mogelijk vast te houden als van alles weer richting ‘normaal’ beweegt.