Passagiers draaien muziek in treincoupé, man die hen aanspreekt krijgt klap

video Laag-Kep­pel is het verkeer spuugzat: ‘Wij rusten niet voor het hier is opgelost’

7:01 LAAG-KEPPEL - Bewoners van de Dorpsstraat in Laag-Keppel zien het verkeersinfarct in hun straat groeien en groeien. Het is normaal gesproken al dringen op de smalle weg met historische huizen aan weerszijden: afgelopen weekend leidde dat al tot een opstopping. En deze week komt daar de afsluiting van de Europabrug in Doetinchem nog eens bij.