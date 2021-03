Passion Achterhoek dit keer niet in de Hamalandhal maar digitaal

Ciska (54) moest afscheid nemen van het leven in coronatijd: ‘Ik had ontzettend veel behoefte aan mensen om me heen. Maar dat kon niet’

28 maart Ciska Kok (54) uit Doetinchem spreekt haar woorden zacht uit. Ze ligt letterlijk doodziek op een bed in haar woonkamer. De coronaregels zijn al een verzoeking als je gezond bent, maar hoe is het als je te horen hebt gekregen dat je niet lang meer te leven hebt? Dit is het verhaal van het laatste half jaar van Ciska.