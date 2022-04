Passion Achterhoek maakt de verbinding met het hier en nu: ‘Jezus is een intrigerende figuur’

Doetinchem volop verder met The Passion ná tv-spektakel: ‘Op 14 april begint het voor ons pas’

DOETINCHEM - Doetinchem gaat ook ná de uitzending van The Passion volop verder met het tv-spektakel. Zo komt er een mini-theaterfestival in het centrum, trekt het verlichte kruis door wijken en dorpen in de gemeente, wordt op 14 april op verschillende plekken samen gekeken én wordt een app gelanceerd.

10 maart