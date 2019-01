Pastoor leefde veertig jaar zonder geld en adres

DOETINCHEM / Hij wilde leven als Jezus en Fransiscus van Assisi. Dus leidde Frans Horsthuis jarenlang een zwervend bestaan. Tot hij in 2011 een flatje betrok in Doetinchem. In december overleed hij, 97 jaar oud. Een verleden leven over een bijzonder mens.

Frans Horsthuis vroeg per 2 december 1968 eervol ontslag aan als pastoor van de H. Caeciliaparochie in Neede. Een bezoek aan Israël leerde Frans Horsthuis dat de kerk was gebouwd op geld en wereldse structuren. Hij wilde leven als zijn grote voorbeelden Jezus en Fransiscus van Assisi. Na zijn ontslag leidde hij veertig jaar lang een zwervend bestaan. Slechts in het bezit van een tas met kleren bezocht hij voornamelijk kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen achter het IJzeren Gordijn. Zonder een cent op zak.

Bankpasje

In 2011 kwam er een eind aan zijn reislustige bestaan en vond pastoor Horsthuis dankzij vrienden een simpele flat in Doetinchem. Pas op zijn 89-ste kreeg hij zijn eerste bankpasje. ,,Mijn stagetijd is bijna voorbij'', sprak hij afgelopen zomer nog.

Hij was in zijn actieve pastorale leven kapelaan in Beek en Hengelo (O), godsdienstleraar in datzelfde Hengelo en pastoor. Schreef boeken, dacht na over het leven als christen en kwam met zijn broer Joop in de jaren 60 in contact met de aan Youth for Christ verbonden evangelist Sidney Wilson.

Koninklijke weg

De in 1921 in Apeldoorn geboren priester kreeg door zijn contacten met de pinksterbeweging en daaraan gelieerde bewegingen ook bekendheid in protestantse hoek. Over zijn bijzondere leven schreef hij het boek De Koninklijke Weg. Ondanks zijn vele contacten in de protestantse hoek voelde hij zich tot zijn dood verbonden aan de rooms-katholieke kerk.

Andere boeken van zijn hand waren Het Onze Vader en Wij willen Jezus. Ook en vooral was de priester bekend om zijn vele pastorale contacten in christelijke kerken en kerkgenootschappen. Toen hij als docent aan de kweekschool in Hengelo (O) leesgroepjes vormde met zijn studenten en steeds intensiever verdiept raakte in de Bijbel raakte hij er meer en meer van overtuigd dat hij Jezus moest volgen in diens manier van leven.

Zwerver

In december werd Horsthuis dood gevonden in zijn flatje, 97 jaar oud. Hij werd begraven naast de in januari 2018 overleden Doetinchemse zwerver Geza Hamori, want daar was nog ruimte voor zijn kist. Een steen is er niet en komt er niet. Voor Frans Theodoor Horsthuis was het aardse bestaan niets meer dan een voorportaal van het hemelse leven.