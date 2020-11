Patiënt kan zelf online afspraak maken bij ziekenhuis SKB na verwijzing huisarts

Het zelf maken van een afspraak kan via het persoonlijke patiëntportaal Mijn SKB. Dit is nu mogelijk voor de poliklinieken chirurgie, dermatologie, keel-, neus- en oorheelkunde, longgeneeskunde, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, reumatologie en urologie. Daarmee hebben patiënten in ongeveer een kwart van de verwijzingen nu zelf online de controle over dag en tijd van hun afspraak, meldt het Winterswijkse ziekenhuis.



Voorheen was het noodzakelijk het ziekenhuis te bellen voor een afspraak, met de nieuwe online-omgeving is dit niet altijd meer nodig. Bellen moet overigens nog altijd als voorafgaand aan de afspraak een foto nodig is, om af te spreken met een specifieke arts en voor herhaal- en spoedafspraken.



Bellen voor een afspraak blijft in alle gevallen mogelijk, meldt het ziekenhuis. Het online maken van een afspraak kan via mijnskb.nl, waar ook een handleiding en een instructievideo staan met uitleg.