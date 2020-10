Patiëntensticker en ponskaartjes mogen voortaan in de prullenbak

kaart Aantal tienermoe­ders in Twente en de Achterhoek iets gedaald, behalve in Winters­wijk

20 oktober ENSCHEDE - Het aantal tienermoeders in Twente en de Achterhoek is het afgelopen jaar iets afgenomen ten opzichte van 2019. Dat is op te maken uit cijfers van het CBR, waaruit blijkt dat het aantal tienermoeders in Nederland de afgelopen tien jaar is gehalveerd. In Twente werden aan het begin van dit jaar 50 tienermoeders geteld: vijf minder dan het jaar daarvoor.