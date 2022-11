Patrice gaat van veel pk’s naar één pk: ‘In de paardenwereld valt in de publieke opinie nog heel veel te winnen’

Afvalbe­drijf Aalbers, ongewenste hoofdrol­spe­ler in jarenlange verhuis­strijd, zwijgt niet meer

Of Frank Aalbers zijn transport- en afvalbedrijf wilde verhuizen naar het beoogde industrieterrein Westrand aan de Zomerweg, vroeg de gemeente Aalten hem acht jaar geleden. Hij zei ‘ja’, maar sindsdien is hij ongewenst hoofdrolspeler in een langdurige strijd om die verhuizing mogelijk te maken. ,,Het is geen makkelijke tijd, maar het gaat lukken.”

22 november