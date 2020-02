Patricia zit in een rolstoel, maar rockt op Twentse podia: ‘Ga ook uit m'n dak’

NEEDE - Sinds vorig jaar is de aan een rolstoel gebonden Patricia Oostendarp uit Neede lid van een rockkoor. Begin maart maakt ze haar podiumdebuut in The Show, een concert van drie rockkoren uit de regio in Almelo. „Rocken kan altijd. Zelfs in een rolstoel.”