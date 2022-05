Paulo van Circus Zanzara lag 1,5 uur onder de heftruck en overleeft: ‘Ik heb een heleboel engeltjes’

,,De vrees was dat mijn been was verbrijzeld”, zegt Duijker, die dinsdagmiddag weer thuis kwam. ,,Maar dat valt reuze mee. Ik heb een heleboel engeltjes. Het herstel duurt zes weken en ik mag het been niet belasten. We hebben op dit moment weinig acrobatiek-optredens, wel bouwen we wat tenten. Ik laat me niet kisten natuurlijk. Het eerste optreden duurt nog even en is in Görlitz, een Duits stadje bij de Poolse grens.”