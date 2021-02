PCOB Eibergen ziet Abraham en Sara

Afvalinza­me­ling in Oost-Nederland komt weer op gang, al zorgt ijzel voor nieuwe problemen

15 februari De afvalinzamelaars in de regio - Rova, Circulus-Berkel en HVC - gaan vandaag de weg weer op na een week vol gecancelde inzamelroutes. Ideaal is de situatie in de straten nog niet. De sneeuw smelt weliswaar, maar daarvoor komt op verschillende plekken ijzel in de plaats. ,,Een paar vuilniswagens zijn al gaan glijden.”