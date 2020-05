Pendelbus zorgt in Achterhoek voor voldoende mondkapjes

Politie vindt onderdelen van wapens in woning Terborg, vader en zoon aangehou­den

10:58 TERBORG - De politie is donderdagavond bij een woning aan de Industrieweg in Terborg binnen gevallen, nadat een melding was binnen gekomen over mogelijk wapenbezit. De bewoners, vader en zoon, zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.