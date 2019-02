Pentair uit Winterswijk sleept grote klus binnen: pompen voor schepen in Suezkanaal

Langerakse hut Vulcanus vermaard en gevreesd

19:04 DOETINCHEM/LANGERAK - Het faillissement van Vulcanus staat niet op zichzelf. De metaalgieterij kent een roerige geschiedenis in Langerak. Stof, trillingen, geluidsoverlast, stank. Er was de laatste decennia altijd wel een reden te vinden om te klagen over de inmiddels 125 jaar oude gieterij. Maar altijd lukte het directeur/eigenaar Grietinus Kamps om het bedrijf te laten draaien. Zelfs een faillissement in 2004 bracht daar geen verandering in. Er volgde een succesvolle doorstart.