Peperdure en loodzware barbecuesmoker gejat in Vragender: ‘Het moeten sterke jongens geweest zijn’

De enorme barbecuesmoker van restaurant Beneman is gestolen. Het apparaat, dat het restaurant uit Vragender gebruikt om op locatie vlees te bereiden, is in de nacht van donderdag op vrijdag met aanhanger en al ontvreemd. ,,Het moeten sterke jongens geweest zijn, want alleen de smoker weegt al ruim 1000 kilo.”

Bewakingsbeelden heeft eigenaar Roy Wensink van restaurant Beneman niet. ,,Nee, op dat punt heb ik helaas geen camera hangen. Hoe ze de kar precies gestolen hebben, weten we dus niet. Maar ze hebben in ieder geval het disselslot dat op de aanhanger zat doorgeknipt.”

Duizenden euro's waard

In de hoop de originele Oklahoma Smoker, waarvan de prijs in de duizenden euro's ligt, zo snel mogelijk terug te vinden heeft Wensink een oproep op Facebook geplaatst. Deze is inmiddels al honderden keren gedeeld.

,,Mensen die de smoker van de foto herkennen mogen meteen contact met ons opnemen. Het ding is best groot, dus het is aannemelijk dat iemand hem heeft zien rijden. Als we zelf met de smoker op pad zijn, krijgen we ook altijd veel bekijks.”

Wat de dieven van plan zijn met de smoker, is voor Wensink onduidelijk. ,,Ja het is een prijzig ding, maar door zijn omvang valt hij ook op. Daar krijg je dus vanzelf vragen over. Ook als je hem bijvoorbeeld naar een oud-ijzerboer brengt.”

De restauranteigenaar hoopt dat de dieven spijt krijgen en de smoker weer terugbrengen. ,,Onlangs is in Winterswijk ook een smoker gesloten. Die was een dag later weer terug. Bij ons is het helaas nog stil.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.