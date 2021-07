Peperdure Rolls Royce op kant in sloot bij Azewijn, politie vermoedt dat er drank in het spel was

AZEWIJN - Een automobilist is vrijdagmiddag met zijn peperdure Rolls Roys in de sloot terechtgekomen naast de N335 in Azewijn. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Hulpdiensten zijn aanwezig om het slachtoffer te helpen.

Omdat de politie sterk het vermoeden had dat de bestuurder teveel gedronken had, is er een blaastest bij hem afgenomen. ,,Maar die is mislukt, dus is er een bloedproef afgenomen”, laat een woordvoerder van de politie weten. ,,De uitslag daarvan is nog niet bekend.”

Vanwege het eenzijdige ongeluk, met de auto die een cataloguswaarde heeft van ruim een half miljoen, was de weg enige tijd deels afgesloten. Omstanders lieten in eerste instantie weten dat de bestuurder mogelijk onwel was geraakt.

Of de man bij het ongeluk gewond is geraakt, is niet duidelijk. Hij is via het raam uit zijn voertuig gehaald en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Stier

Omdat er in het aangrenzende weiland een stier liep, vroegen de hulpdiensten assistentie om het dier op afstand te houden. De vrees was, dat het dier door alle sirenes en lichtsignalen, mogelijk voor gevaar zou kunnen zorgen. Zover kwam het niet. Een boer hield het dier op afstand, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.