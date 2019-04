Peppelman stemde tegen Paul Hofman die niet wilde verhuizen, maar hij verhuist nu zelf niet

Antoon Peppelman woont in Zelhem. In het vorige college was hij wethouder van Bronckhorst. Na de verkiezingen keerde de PvdA niet terug in het college. Peppelman werd raadslid. GroenLinks kwam wel in het college en stelde Paul Hofman voor als wethouder. Hofman woont met zijn gezin in Doesburg en wil daar blijven wonen. In principe moet een wethouder wonen in de gemeente waar hij of zij werkt. Wil hij daar van afwijken, dan moet hij toestemming vragen aan de gemeenteraad.