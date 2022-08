Peppel’n zundag keert terug bij Holterhoekse kermis

De kermis begint vrijdag met het ophalen van het oude koningspaar en de jeugdkoning. Henny en Marlien Roerdink en jeugdkoning Joost Penterman hebben sinds het volksfeest van 2019 maar liefst drie jaar over de buurtschap geregeerd. Zodra de hoogheden van de partij zijn, beginnen de Holterhoekers met een gezamenlijke brunch in de tent. Als eerste actievere programmaonderdeel volgt het jaarlijkse volleybaltoernooi. Op de feestweide worden parallel activiteiten voor kinderen gehouden. De feesttent is ‘s avonds vanaf 21.00 uur het toneel voor het avondfeest. Daarop treedt het Duo Double XL op.

Zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur spant het er dan om: gaan Hennie, Marlien en Joost voor een vierde ambtstermijn, of hebben inmiddels meer (oud-)Holterhoekers zich al trainend scherpgeschoten om het stokje over te nemen? Ook tijdens het vogelschieten is er voor de kinderen een parallel programma. Zaterdagavond nemen in de feesttent eerst De Moeflons muzikaal de macht over. Gastronomisch is een wijziging doorgevoerd in de catering: Harry's Snackcounter voorziet de Holterhoekers tijdens het feestweekend van een warme hap.