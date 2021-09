Peppie en Jennie gingen samen de dansvloer op bij het dubbeltjesdansen

„We waren nog jong. Destijds was er dubbeltjesdansen bij café Schuurman. De entree was gratis, maar voor het dansen moest je een dubbeltje betalen”, vertelt Jennie. Een dubbeltje uit de tijd van de gulden, dat is nu omgerekend 4,5 eurocent. Ze werden verliefd en traden drie jaar later in het huwelijksbootje.

Peppie was nog maar 20, Jennie zelfs een jaar jonger. „We hebben eerst een jaar bij de ouders van Peppie in Eibergen gewoond. Daarna zijn we naar Neede verhuisd.” Drie kinderen werden er geboren: Roland, Edwin en Linda. Ze wonen alle drie in de regio. „Roland in Almelo, Edwin in Neede en Linda in Haaksbergen. Ze zijn getrouwd en we hebben vier kleinkinderen. Ook hebben we een achterkleinkind”, zegt Jennie.

Zij vindt het fijn als de kinderen op visite komen. „Gelukkig doen ze dat heel vaak.” Jennie is inmiddels mantelzorger van haar man Peppie. Zijn gezondheid gaat achteruit. „Hij is licht dementerend. De mantelzorg is soms heel moeilijk. Ik ben zelf ook niet zo jong meer.” Niettemin proberen ze zoveel mogelijk te genieten. In de omgeving is nog genoeg te zien.

Op de fiets en met scootmobiel

„Ik zit dan op de fiets en Peppie op de scootmobiel. We gaan wel eens richting Haaksbergen of Borculo”, vertelt Jennie. Vroeger konden ze ook genieten van een weekend weg. „Dat vonden we allebei wel leuk. Echte vakantiegangers waren we niet. Toch hebben we wel wat mooie reizen gemaakt. We zijn bijvoorbeeld naar Normandië en Wenen geweest. Maar voor een lang weekend weg bleven we vaak in Nederland.”

Het diamanten bruidspaar maakt er vandaag een gezellige dag van, samen met familie. Zaterdag doen ze het feest nog eens dunnetjes over en gaan ze uit eten in Hengevelde. „Bij bistro De Kolenbrander”, zegt Jennie. Dat doen ze samen met de drie kinderen en hun gezinnen. Vandaag komt er andere familie op bezoek. „Onze broers en zussen. Op deze dag houden we een feestje thuis en zaterdag gaan we dus uit eten”, zegt Jennie.