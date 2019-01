Afgelopen jaar werd een bezwaarschrift van een Eibergenaar aan de kant geschoven, dat hij naar de gemeente had gemaild in plaats van per post verstuurd of persoonlijk langsgebracht. Dat had niets te maken met waar het bezwaar over ging, maar slechts met de gebruikte methode om het bij de gemeente te krijgen.

Identiteit

Faxjes

Digitale prullenbak

Nu kan een burger of anderszins belanghebbende via inloggen met zijn DigiD een digitaal bezwaarschrift indienen. Inclusief bijlagen mag het bezwaar niet groter zijn dan 10 megabyte. Het elektronische systeem van de gemeente geeft een ontvangstbevestiging af; het tijdstip dat wordt vermeld, geldt als officieel moment waarop het bezwaar is binnengekomen. Een ‘gewoon’ per e-mail verstuurd bezwaarschrift blijft in de digitale prullenbak belanden. Ouderwets een bezwaarschrift per post naar de gemeente sturen of persoonlijk op het gemeentehuis afgeven blijft mogelijk.