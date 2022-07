Per direct verbod op gebruik water uit sloten en vijvers; droogte bedreigt natuur

DOETINCHEM/ZEVENAAR - Het waterschap Rijn en IJssel heeft per direct een verbod uitgevaardigd om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten en vijvers in de Achterhoek en Liemers. Het verbod geldt voor particulieren en bedrijven en is ingesteld vanwege de extreme droogte.