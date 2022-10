Per toeter op tijdreis met Euphonia in ‘Leef!’

Van reus tot dwerg: in de biblio­theek Lochem kunnen bezoekers kennisma­ken met vijf ‘wondermen­sen’

Een man van 2,42 meter of iemand die slechts 96 centimeter lang is. Vijf ‘wondermensen’ staan op donderdag 27 oktober centraal in de bibliotheek Lochem. Jaco Berveling vertelt dan over zijn boek ‘De man met de ijzeren schedel’ en laat bezoekers kennismaken met bijzondere Nederlanders.

12 oktober