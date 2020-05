Personal training in de buitenlucht, nu de sportschool nog dicht is

Leden van Physique in Terborg hoeven niet stil te zitten. Naast online lessen biedt het sport- en gezondheidscentrum nu ook personal training-sessies in de buitenlucht. Leden kunnen dan individueel met een trainer aan de slag.



Assistent-bedrijfsleidster Chantal Verhoef: ,,Elk lid kan wekelijks een sessie van een halfuur reserveren. Alle lessen die mogelijk zijn bieden we in verkorte vorm aan, zoals een bootcamp of een total body workout. Fysiek contact hebben we niet en we houden afstand. Ook zijn alle lessen volledig in de buitenlucht. Na elke sessie maken we alle spullen direct schoon.”

Een-op-een sessies

Bij het sportcentrum zijn ze blij dat ze de leden weer kunnen helpen. ,,Het is voor niemand fijn. We wilden onze leden graag tegemoet komen en zijn gaan brainstormen. Zo kwamen we op dit idee. We hebben bij de gemeente goedkeuring gekregen voor de een-op-een sessies”, zegt Verhoef.

De sportschool gaat vanaf deze week ook langs bij verschillende verzorgingstehuizen, om op afstand een workout voor de bewoners te verzorgen. ,,Om ze wat afleiding en beweging te geven. De instructeur gaat op het plein staan en de bewoners kunnen meedoen vanaf hun balkon. Natuurlijk wel op een kleine en bescheiden manier. Maar we willen graag inzetten op de samenleving. Dit geeft echt een voldaan gevoel”, vertelt Verhoef.

Sporten op de parkeerplaats

Fitnesscentrum Ponsen in Dinxperlo zet voor de jeugd een aantal van de fitnesstoestellen op de parkeerplaats. Vier keer in de week, op bepaalde tijdstippen en in groepen gesplitst op leeftijd kunnen kinderen hier lessen volgen, onder begeleiding van een van de medewerkers. Daarnaast leent het centrum materialen uit.

Sporttoestellen thuisbezorgd