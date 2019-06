Personeel Laborijn uitgescholden en auto sociale dienst bekrast

Varkens stikken twee dagen voor slacht: ‘Misschien zijn ze nu wel beter aan hun einde gekomen’

7:30 WINTERSWIJK - Ruim 900 varkens zijn gestikt in hun stal in Winterswijk. Een noodlottig ongeval, zo lijkt het. Het ventilatiesysteem zou het hebben begeven, waardoor de dieren langzaam een wisse dood tegemoet gingen. Waarom hou je ze dan ook in een potdichte schuur, vraagt Frederieke Schouten van Varkens in Nood zich af. En, was er geen alarmsysteem?