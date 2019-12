Personeel SKB en Slingeland krijgt excuses van ziekenhuisbestuur

Vorige week werd het personeel opgeschrikt door de mededeling dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Winterswijkse ziekenhuis SKB zullen worden opgedoekt.



‘We realiseren ons, dat de commotie in belangrijke mate is veroorzaakt door onvoldoende eenduidige communicatie van onze kant’, schrijft de raad van bestuur (RvB) van Santiz aan het hele personeel. ‘We zijn er helaas niet in geslaagd op een toegankelijke en duidelijke manier uit te leggen welke strategische koers we voor ogen hebben en waarom we hiertoe gekomen zijn. Dit betreuren we zeer. We bieden jullie onze excuses aan’.