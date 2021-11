Personenauto klem tussen twee vrachtwagens op N18, bestuurster gewond

over de grens Man slaat opzette­lijk tegen bodem bierfles terwijl discogan­ger drinkt: alle voortanden afgebroken

In een discotheek in het Duitse Legden heeft in de nacht van zondag op maandag een bezoeker zijn voortanden verloren. Tijdens het drinken uit een bierfles sloeg een onbekende opzettelijk tegen de bodem van de fles waardoor verschillende voortanden van het slachtoffer afbraken.

10:55