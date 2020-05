Persoon aangehouden bij zoekactie van Nederlandse en Duitse politie in Dinxperlo

In welk buitenbad in de Achterhoek kunnen we straks nog een bommetje maken?

7:15 TERBORG - Een lekkere duik nemen in een Achterhoeks buitenbad de komende maanden? In Winterswijk is dat geen enkel probleem, maar wie in Steenderen een bommetje wil maken, breekt zijn benen aan de waterloze bodem.