Persoon komt onder heftruck bij bedrijf in Borculo

video Circus Renz strijkt neer in Eibergen: 'Het circus, dat is mijn leven'

9:15 Als 4-jarige zat ze op een olifant, als 6-jarige had ze een slangenact, vervolgens was ze acrobate en trapezeartieste. De Duitse Sarina Renz (37) groeide op in het familiecircus Renz Berlin. Sarina en het circus zijn twee weken in Eibergen.