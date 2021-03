Perspectief voor feesten in de Achterhoek: hoe later in het jaar, hoe groter de kans op een ‘go’

Deze Achterhoe­kers lieten zich omscholen: ‘Dat was me niet gelukt met een uitkering’

9 maart DOETINCHEM/ EIBERGEN - Werkloos op de bank beland door corona? Zelf door het virus besmet en zo ervan bewust geraakt dat het pensioen in de huidige baan niet haalbaar is? Of gewoon trek in ander werk met toekomst? Er liggen 1200 vouchers klaar voor omscholing in de Achterhoek.