Peter Buwalda komt naar Winterswijk

Peter Buwalda wil tot half april vertellen over zijn nieuwste boek en gaat daarna weer verder met het tweede deel van de roman. Snijder kent de schrijver van zes jaar geleden. ,,Ik heb in 2012 een etalagewedstrijd gewonnen met zijn eerste boek Bonita Avenue. Ik ben daarvoor naar Wenen geweest, daar gaf hij toen les, en heb ’s avonds met hem ergens gegeten. Daar heeft hij toen al beloofd naar Winterswijk te komen bij zijn tweede roman.”



Peter Buwalda debuteerde in 2010 met Bonita Avenue. Zijn langverwachte tweede roman Otmars zonen is begin maart verschenen. Het boek gaat over de jonge Shell-employé Ludwig Smit, die na een bezoek aan de illustere Johan Tromp op het Siberische eiland Sakhalin strandt in een sneeuwstorm. Peter Buwalda verkent in ‘Otmars zonen’ de grenzen van de meeslepende wereld die hij al in ‘Bonita Avenue schiep.



De lezing van Peter Buwalda op uitnodiging van boekhandel Kramer wordt 11 april gehouden in het doopsgezinde kerkje, aanvang 20.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.