Peter Buwalda openhartig tijdens lezing in Winterswijk over zijn nieuwe boek

De lezing van Peter Buwalda, die op uitnodiging van boekhandel Kramer naar Winterswijk was gekomen, is een van de weinige die hij geeft. Hierna gaat hij zich weer richten op het schrijven van het tweede deel van zijn roman.

Peter Buwalda debuteerde in 2010 met Bonita Avenue, een verhaal dat zich afspeelt in Twente. Zijn langverwachte tweede roman ‘Otmars zonen’ is begin maart verschenen en is goed ontvangen. ,,Gelukkig maar, want dan zijn die jaren van werk en mentale strijd niet voor niets geweest.’’ Hij had van tevoren de angst dat het een slecht boek gevonden zou worden, bekende hij.