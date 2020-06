Petitie houdt bouwplan elf huizen in het groen in Varsseveld tegen

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek moet er zich eerst nog eens over buigen. Daarbij hoopt wethouder Ben Hiddinga dat de politiek zich uitspreekt in algemenere zin over het volbouwen met huizen van nu nog groene plekken, zoals plantsoenen en groenstroken.

Een gevoel dat bij de mensen leeft

De directe aanleiding is de petitie van Werkgroep Behoud Groen om niet op groenstroken te bouwen die door 2200 Varssevelders is ondertekend. Hiddinga: ,,2200 handtekeningen, dat is een groot deel van de bevolking van de kern Varsseveld. Als dit het gevoel is dat bij de mensen leeft, kan ik me voorstellen dat de gemeenteraad over die petitie wil discussiëren. En over welke terreinen wel en welke niet bebouwd mogen worden.’’

Pas op de plaats

Voor het plan aan de Koningin Emmalaan betekent het pas op de plaats. Hiddinga: ,,We stonden op het punt om aannemers uit te nodigen plannen in te dienen voor de uitvoering van die elf woningen. Dat doen we nu niet want het zou mogelijk voor niks zijn als de raad op deze plek geen woningbouw meer wil. We drukken nu op de pauzeknop.”

Voor alle kernen

De gemeenteraad zou wat Hiddinga betreft nu ,,generiek beleid voor plantsoenen in alle kernen van Oude IJsselstreek” moeten opstellen. Mogelijk dat de raad met nieuwe richtlijnen komt die wel passen bij de wensen in Varsseveld en de andere kernen.