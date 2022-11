Petitie voor veiliger tunnel onder spoor bij De Hoop in Doetinchem: nieuwe tunnel kost ‘zes nullen’

Dakloze Doetinchem­mer (40) half jaar cel in voor bedreigen ex en vernielen auto nieuwe vriend

DOETINCHEM - Een 40-jarige dakloze Doetinchemmer heeft 2 oktober vorig jaar zijn ex bedreigd, ruiten vernield, een autoband van de nieuwe vriend van zijn ex lekgestoken, ingebroken in een bestelbus én gereedschap geheeld.

