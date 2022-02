Petra uit België verkoopt Belgische zoetwaren in Neede: ‘Het begon met een busje satékruiden’

Petra Kusters startte onlangs met de verkoop van zoetwaren uit haar geboorteland. Maar daar begon het niet mee. Hoe een busje satékruiden van Verstegen leidde tot een winkel in Belgische producten in de Oudestraat in Neede.

Temidden van de Belgische bonbons, de Gentse neusjes en de babelutten staan de satékruiden van Verstegen. Busjes in twee formaten. Wat doen ze daar? Petra Kusters lacht. Vier jaar geleden kwam ze in Neede wonen en maakte vrienden, die ook wel eens in haar keuken kwamen. En haar kwistig zagen strooien met genoemde busjes. Lekker, vonden ze, maar vonden tot hun verbazing het kruidenmengsel niet in de Nederlandse supermarkt. „Klopt”, zegt Petra, „ze zijn hier niet te krijgen.”

Gentse neusjes

Al snel kreeg ze het verzoek, om als ze weer eens naar het zuiden ging, voor deze en gene ook wat van deze specifieke kruidenpotjes mee te brengen. En zo kwam het balletje aan het rollen, want vrienden en familie ontdekten bij Petra nog meer lekkernijen die hier niet voorhanden bleken te zijn. Genoemde Gentse neusjes bijvoorbeeld. Ronde pyramidevormige snoepjes in allerlei kleuren, hard van buiten, gelei-achtig van binnen en mierzoet. Voor wie ervan houdt.

Rotte patatten

Bubelottes? Die zijn roomboterachtig, zegt Kusters, een beetje te vergelijken met de Zeeuwse boterbabbelaar. En wat zijn sneeuwballen? „Die noemen we in België rotte patatten”, vertelt ze, met een brede grijns op haar gezicht. Dan blijkt, dat rot in België iets anders betekent dan hier. „Dat is zoiets dat het er apart uitziet. En patatten zijn aardappels.” Vooruit, de met crème gevulde en met poedersuiker bestrooide hobbelige chocoladebolletjes hebben qua vorm wel iets weg van een aardappeltje.

Kosten besparen

Het werd een winkeltje op Oudestraat 48a, ‘Weelde naar Nederland’ heet het. Het is niet dat ze Nederland een armoedige aangelegenheid vindt, waar dringend wat luxe moet worden gebracht, Weelde is gewoon de plaats waar ze vandaan komt. Om de kosten wat te drukken huurt ze het pand samen met Conny Klein Hazebroek, die een cateringbedrijf heeft en sinds afgelopen zaterdag ook diverse hartigheden en besmeerde broodjes verkoopt. Een mooie tegenhanger van de Belgische zoetigheid.

Maar nog even terug naar die satékruiden. Eten de Belgen zoveel saté? Weer die vrolijke lach. „Ik kruid er al mijn vlees mee en in België staan ze in de patatkraam. De mensen strooien ze over hun friet. En natuurlijk over de echte Belgische, gefrituurde saté.”