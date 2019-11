Peuterleidster Willy neemt afscheid van school in Gelselaar met boekje vol peuterspreuken

Auto slaat over de kop na frontale botsing met vrachtwa­gen op Torenallee

9:27 HUMMELO - Een auto is woensdagochtend over de kop geslagen na een frontale botsing met een vrachtwagen op de Torenallee in Hummelo. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.