Physique verbouwt bedrijf tot 'sportschool van 2025'

Bijeen­komst over kansen in het agrarisch gebied van Lochem

7:00 Wat kan er nog meer in het agrarisch gebied dan alleen maar het runnen van een klassiek boerenbedrijf? Die vraag staat centraal op een bijeenkomst in Harfsen op donderdag 19 september. In buurthuis Hoeflo zijn boeren en andere belangstellenden welkom om te horen wat er voor kansen zijn in het buitengebied van de gemeente Lochem.