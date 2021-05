Pickerhal en Eibergse gymzalen samen in stichting

Nieuw netwerk gaat op zoek naar de veerkracht van ouderen in de Achterhoek: ‘Ze moeten zo lang mogelijk mee kunnen doen’

27 mei HENGELO - ,,Ouderen zijn veel meer dan kwetsbaar. We gaan op zoek naar hun veerkracht!” Organisaties die zich bezighouden met de zorg en welzijn van ouderen in de Achterhoek bundelen zich daarom in een nieuw netwerk: Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, oftewel NOVA.