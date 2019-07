Picknick in wandelpark De Maat in Eibergen slaat aan

Collectie­ve aanpak isolatie van huizen van voor 1980 in de Achterhoek

7:28 DOETINCHEM - Eigenaren van woningen gebouwd voor 1980 kunnen zich melden om te onderzoeken of en hoe hun huis beter geïsoleerd kan worden. Deze zogenaamde Achterhoekse Bespaaractie moet ertoe bijdragen dat de regio in 2030 energieneutraal is.