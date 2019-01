Piepjonge drugsverkopers gepakt in Achterhoek

AALTEN - De politie heeft deze week in het Achterhoekse Aalten twee minderjarige jongens aangehouden die drugs verkochten aan andere minderjarigen. Naast de twee piepjonge verkopers is ook een 19-jarige jongen gearresteerd. Hij had 131 zakjes wiet bij zich.