Pieter Omtzigt roept burgemeester Winterswijk op: speel het Wilhelmus

CDA-Kamerlid Omtzigt verbolgen: ‘Winters­wijk, speel toch het Wilhelmus’

11:41 WINTERSWIJK - In Winterswijk moet zondag toch het Wilhelmus klinken, vindt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij roept burgemeester Joris Bengevoord via Twitter op om zich daarvoor in te zetten.