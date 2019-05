Pigpop in Voor-Beltrum gaat voor veelzijdigheid

Vermiste demente vrouw (89) wordt dood gevonden in rivier de Aa in Borken

17:26 BORKEN - Net over de Duitse grens, in het plaatsje Borken is zondagochtend het lichaam van een vermiste demente vrouw (89) uit diezelfde plaats aangetroffen onder een brug in de rivier de Aa. Ze was sinds zaterdagochtend vermist. De politie laat weten dat ze niet uitgaat van een misdrijf.