Pilot helpt vrouwen om hun draait te vinden in Nederland: Ook Shaza en Jamila willen dolgraag aan de slag

Winterswij­ker Lee Chapman weer uitgeroe­pen tot beste golftrai­ner: ‘Ik moet vooral lesgeven. Dat doe ik het liefst’

15 juni WINTERSWIJK - Voor de vierde keer op rij is hij uitgeroepen tot beste golftrainer van het jaar. Twee keer is de vereniging waar hij les geeft, de Golf en Countryclub Winterswijk, bekroond als beste club van Nederland. Lee Chapman komt uit Engeland en gaat nooit meer weg. ,,Ik voel me een Achterhoeker.’’