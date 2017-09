Pim uit Hengelo is verknocht aan de lederhose

Plan voor bronzen beeld van stadhouder Willem V in Borculo

5 september Vraag naar wat iemand weet over prins Willem V, en er valt een stilte. De toevoeging ‘stadhouder’ maakt het al niet veel beter. „Da's lang geleden”, is in veel gevallen het spontane commentaar. En dat kan wel kloppen: de Oranje die na de Franse inval begin 1795 naar Engeland vluchtte, overleed in 1806 in Braunschweig/Brunswijk.