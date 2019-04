Pingebouw gesloopt na verwoestende plofkraak in Doetinchem, opening Aldi uitgesteld

update/videoDOETINCHEM - Het gebouwtje aan de Houtsmastraat met daarin de pinautomaat van de ABN Amro wordt vrijdagmorgen afgebroken, na de verwoestende plofkraak de avond ervoor. Een grote grijper is bezig het huisje stukje bij beetje af te breken, de puinresten worden in een grote container gegooid.

De ravage is de ochtend na de plofkraak in winkelcentrum Overstegen in Doetinchem nog steeds enorm. Stukken puin liggen verspreid rond het huisje, de plek is voor de veiligheid ruim afgezet met politielint. De politie vreesde aanvankelijk dat er nog een tweede ontploffing zou kunnen gebeuren in of bij het huisje zou liggen, maar agenten vonden er geen explosief. ,,Dat gevaar is dus geweken’’, zegt politie-officier van dienst Herbert Reimes.

Onderzoek

Volledig scherm Een grijper van sloopbedrijf Bergevoet breekt het pingebouw van de ABN Amro in Doetinchem af. © DG Het onderzoek van de forensische opsporing ter plekke is vrijdagmorgen kort na 09.00 uur afgerond. Er zijn sporen veiliggesteld, die geanalyseerd gaan worden. Verder zijn er camera-beelden verzameld die worden bekeken door de recherche, die hoopt dat daar aanwijzingen op staan die kunnen leiden naar de daders. Mensen die zelf beelden hebben gemaakt, wordt gevraagd deze aan de politie te verstrekken.



Volgens getuigen waren de daders twee mannen, die na de plofkraak op een scooter zijn gevlucht. Zij zouden na de plofkraak nog een greep tussen het puin hebben gedaan, wellicht hebben ze daarbij geld uit de pinautomaat meegenomen. Voor de plofkraak zouden zij een gasfles hebben gebruikt. De politie kan geen van die zaken nog bevestigen en is nog volop bezig met onderzoek.



Of er een verband bestaat tussen de poging plofkraak in 2017 op dezelfde automaat en deze plofkraak, is nog niet te zeggen. De politie onderzoekt dat wel, maar volgens officier van dienst Reimes is het nog veel te vroeg daar uitspraken over te doen.

Aldi

Het pingebouw van de ABN Amro staat vlakbij supermarkt Aldi, die na een verbouwing juist vandaag om 08.00 uur weer open zou gaan. Die opening is uitgesteld tot vanmiddag, als de politie het gebied weer vrijgeeft. Volgens woordvoerder Laetitia Gruwel is nog niet duidelijk hoe laat dit precies is. ,,Wel helder is dat de geplande feestelijkheden bij de opening niet zullen plaatsvinden’’, zegt zij. Dat betekent dat de foodtruck die zou komen is afgezegd en dat de actie met prijzen voor de eerste 400 klanten ook is uitgesteld. ,,Een feestelijke opening is niet gepast gezien de situatie.’’

In het winkelcentrum blijven Bakkerij Kaspers en drogisterijwinkel Kruidvat vrijdag sowieso dicht, vanwege een stroomstoring. In het gesneuvelde huisje zat namelijk ook de stroomvoorziening voor de winkels en die is uitgevallen als gevolg van de enorme knal. Supermarkt Albert Heijn is wel gewoon open, die betrekt de stroom van een noodaggregaat.

Materiële schade

Een woordvoerder van ABN Amro laat weten dat het nog niet duidelijk is of er een pinautomaat terugkeert in de straat. Voordat daar een besluit over komt, houdt de bank eerst gesprekken met omwonenden en winkeliers. De omvang van de schade is nog onduidelijk. ,,Maar daar zijn we voor verzekerd. We zijn vooral blij dat er alleen materiële schade is en dat er geen menselijke slachtoffers zijn gevallen”, benadrukt de woordvoerder.