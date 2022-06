Pinwinkel van Geldmaat in Hamburgerstraat laat op zich wachten en opent pas begin 2023

De pinwinkel met de acht automaten moet voorzien in de grote behoefte aan pinnen in de Doetinchemse binnenstad. Nu staat er bijna dagelijks een rij voor de automaat van Geldmaat bij de ING aan de Raadhuisstraat. Het is de enige automaat in het centrum in de buitenlucht.



Daarnaast zijn er twee automaten inpandig: in de Albert Heijn aan de Rozengaardseweg en in de Phone House in de Catharinastraat. Geregeld komt het voor dat een of twee van deze automaten niet werkt.



Geldmaat – dat sinds 2019 de pinautomaten verzorgt die voorheen van de Rabobank, ABN Amro en ING waren – ziet ook de grote behoefte om te pinnen in Doetinchem. Daarom wordt een pinwinkel geopend, een concept waarvan er in het land op dit moment vijf zijn.