‘Pittige kost, taaie stof, maar er is hoop zegt Doetinchemse alleskunner Janouk

De afspraak is gemaakt in Innovatiecentrum De Steck, in de voormalige bibliotheek aan de Raadhuisstraat in haar geboorteplaats. Doetinchemse Janouk Kelderman (29) kijkt zich de ogen uit. ,,Ik kwam als kind zo vaak hier in de bieb. Wat geweldig dat ze dit voor elkaar hebben gekregen.”



Duurzaamheid en milieu zijn kernbegrippen in het twee jaar oude bedrijvencentrum. Thema's die perfect aansluiten bij het boek dat de Doetinchemse heeft geschreven, met als titel: Janouk zoekt een duurzame wereld. Gemaakt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Waar ze en passant ook nog even ambassadrice van is.