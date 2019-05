Pizza's van meel uit de unieke molen van Coops

Wie over de Rondweg langs Zelhem rijdt, kan sinds kort tussen de bomen een eigenaardige vorm zien liggen. Een soort groene reuzentrommel met een wit deksel. Het is de Coops molen. Meer dan anderhalve eeuw was het een centrum van bedrijvigheid, maar dertig jaar geleden kwam de klad er in. De molen kwam leeg te staan en verwerd tot een ruïne. De wieken verdwenen, net als de kap en het binnenwerk. Eigenlijk staat alleen de ronde stenen toren er nog. Tot een jaar geleden groeiden er boompjes uit de toren.



Maar kijk nu! Pallets met handgevormde bakstenen staan te wachten op de metselaar. Molenbouwer Vaags uit Aalten is al bezig met het ontwerp van een nieuw binnenwerk. De steiger is gezet, omwikkeld met groen gaas. Een dak van wit kunststof zorgt dat de bouwvakkers droog kunnen werken. En Hélène Pellegrini? Die barst van de plannen.