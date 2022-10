Plaatselijk surivalheld ziet hernieuwde finish boven Hofmaatvijver wel zitten: ‘Altijd spannend en het is bij me voor de deur’

Jorik (10) is de nieuwe jeugdburge­mees­ter van Bronck­horst: ‘Zonder duurzaam­heid wordt het een rotzooitje’

Keihard inzetten op duurzaamheid, want anders wordt de wereld een ‘rotzooitje’: dat is wat de 10-jarige Jorik de Greef voor ogen heeft in de gemeente Bronckhorst. Met zijn pitch is hij woensdagmiddag verkozen tot de nieuwe jeugdburgemeester. ,,Dit is heel erg cool!”

19 oktober