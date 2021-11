Plaggenmeijers op zoek naar vooral jongere boerendansers

Je moet op z’n minst goed op klompen kunnen lopen, maar een buitengewone conditie is er niet nodig om de Driekusman of de veleta te kunnen dansen. „Nee,” zegt voorzitter Rikie Scholte van Mast, „een normale conditie is voldoende en we houden echt wel rekening met wat iedereen kan, dus ook met hen die het minder lang vol kunnen houden.”

Jong bloed

Want hoe je het ook wendt of keert, de gemiddelde leeftijd van de boerendansers ligt aardig hoog. Daarom mag er wel wat fris, en met name jong bloed bij de club. Scholte van Mast: „We hebben veertig leden en daarvan zijn er zeven onder de 65. De oudsten zijn begin 80.”

Tijd voor actie dus. Maandagavond kunnen belangstellenden vanaf 20.00 uur in zaal Kerkemeijer in Rekken kennismaken met de dansen de groep tijdens optredens laat zien. Zowel op Nederlandse als buitenlandse podia. Zo doorkruiste de groep de afgelopen decennia heel Europa en traden de dansers enkele keren op in Rusland. Meestal op uitnodiging, maar daar willen ze het in de toekomst niet meer van af laten hangen. „We willen actief op zoek gaan naar wat voor ons interessant is, zoals bijvoorbeeld de countryfair in Aalten.”

Sketches in thema’s

Een van de andere doelen voor 2022 is het aanpassen van het dansrepertoire. Niet meer alleen de bekende dansen als de Driekusman en de Spaanse wals, maar een extra showelement met andere kostuums en sketches in bepaalde thema’s. Met altijd in het achterhoofd het levendig houden van de folklore en de tradities. „Het is wel fijn dat nieuwe leden daar ook hart voor hebben”, vindt de voorzitter, die tegelijkertijd aangeeft dat de Plaggenmeijers ook een gezellige en enthousiaste groep is. Plaggenmeijers, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Scholte van Mast: „In de tijd dat hier nog veel heidegrond was, staken of maaiden de boeren plaggen af om bijvoorbeeld als afdekking bij het inkuilen te gebruiken of als strooisel in de stallen. Meijers komt van meijen en dat is dialect voor maaien.”