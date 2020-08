Plan Italiaans restaurant in Hengelo voorlopig in de ijskast

Kamel, die al jaren het succesvolle restaurant Vaticano in Zutphen bestiert, zag zijn plannen voor het Italiaanse restaurant met terras in het dorpshart van Hengelo helemaal zitten. Tot in maart het coronavirus om de hoek kwam kijken en alle horeca moest sluiten. ,,Daar hebben wij heel veel last van gehad met Vaticano in Zutphen. En we zijn meteen gestopt met de verbouwing van het pand in Hengelo, want het was volledig onduidelijk wanneer we daar iets zouden kunnen beginnen”, zegt Kamel.



Er was al het één en ander gebeurd aan het oude raadhuis, dat hiervoor zo’n tien jaar leegstond. Aan de buitenkant was het metselwerk deels aangepakt en sommige delen waren vernieuwd. ,,Buiten is het zo goed als af, op de kozijnen en het glaswerk na”, zegt Kamel. Dit werk is allemaal al in het voorjaar gedaan; na het uitbreken van de coronacrisis en de lockdown ligt de verbouwing nu al maanden stil.